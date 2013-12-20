Сумщина: у автобуса отпали два колеса, никто не пострадал

17:51, 20 декабря 2013
Новости регионов
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Были неправильно закреплены

В Сумской области у рейсового автобуса, двигавшегося по маршруту «Черкассы-Сумы», отпали два колеса.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью, УГАИ УМВД Украины в Сумской области, дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, 19 декабря, около 17.30 на автодороге «Киев -Сумы- Юнаковка» в с. Голубовка Лебединского района.

Согласно сообщению, у автобуса БАЗ во время движения отпало два задних левых спаренных колеса. В это время во встречном направлении ехал микроавтобус “Mercedes – Benz Sprinter”, и одно из отпавших колес ударило его в переднюю левую часть. Второе слетевшее колесо, не встретившее на своем пути препятствий, найти вообще не удалось.

В результате ДТП никто не пострадал, но транспортные средства получили механические повреждения.

Что именно стало причиной потери колес - выяснят сотрудники милиции, но, по данным предварительного осмотра места крепления колес, ни одно из их креплений не имеет явных повреждений. По одной из рассматриваемых версий колеса были неправильно закреплены.

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