В Черниговской области выявлено 34 снаряда времен войны

В Прилуцком районе Черниговской области выявлено более 30 снарядов времен Великой Отечественной войны.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

Боеприпасы выявлены 19 декабря недалеко от села Сухополова Прилуцкого района на открытой территории. Там найдено 34 артиллерийских снаряда калибра 75 мм времен Великой Отечественной войны. Место находки охраняется.

Подана заявка на обезвреживание в управление ГСЧС Украины в Черниговской области.

Уничтожение этих артиллерийских снарядов планируется осуществить 20 декабря.