В Киеве нашли двух исчезнувших несовершеннолетних детей

Милиция заявляет, что разыскала двух ранее исчезнувших несовершеннолетних детей: на Майдане Незалежности и в Мариинском парке.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киевской области, работники Бородянского райотдела милиции около двух недель искали двух несовершеннолетних – 16-летнюю Екатерину и 17-летнего Александра. «Благодаря небезразличию граждан и помощи работников уголовного розыска областного управления милиции детей вернули из столицы домой», - отметили в милиции и добавили, что об исчезновении Екатерины сообщила 10 декабря ее мать. Женщина рассказала правоохранителям, что девушка и раньше могла уйти из дома, но всегда возвращалась. Сирота Саша покинул общежитие Бородянского профессионального лицея днем позже, о чем рассказала милиционерам педагог учебного заведения.

В результате поисков девушку задержали в Мариинском парке столицы. Ее по ориентирующим данным узнали люди и сообщили в милицию. Парня же нашли возле студенческой палатки на Майдане Незалежности, где он помогал в приготовлении еды.

«Открытые по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) уголовные производство по фактам исчезновения детей сейчас закрыты», - добавили в милиции.