В Днепропетровской области обнаружено более 200 боеприпасов
13:33, 20 декабря 2013Новости регионов
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Вблизи мемориального комплекса
В Криворожском районе Днепропетровской области вблизи мемориального комплекса «Могила Баба» на открытой территории члены историко-поисковой организации «Поиск Днепр» обнаружили 206 боеприпасов времен Второй мировой войны.
Об этом УНИАН сообщили в главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
Прибывшие на место происшествия пиротехники идентифицировали боеприпасы как 137 единиц 76-миллиметровых и 45-миллиметровых артиллерийских снарядов, 11 единиц ручных противопехотных гранат РПГ-40, гранату Ф-1 и более 40 мин.
Все опасные боеприпасы обезвредили в тот же день, 19 декабря, на специальном полигоне.
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