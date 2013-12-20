Донеччина: 300 детей-воспитанников соцучреждений получили подарки

В Донецкой области 300 детей-воспитанников соцучреждений получили сегодня подарки от Святого Николая.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, сегодня в двух приютах и десяти центрах социально-психологической реабилитации детей, действующих в области, состоялись праздничные мероприятия.

Воспитанников этих учреждений поздравили представители органов местного самоуправления, депутаты и руководители городских советов, местных предприятий, спонсоры, представители благотворительных фондов, частные предприниматели.

Так, заместитель председателя облгосадминистрации Елена Петряева и начальник службы по делам детей Вера Сагайдак посетили Шахтерский центр социально-психологической реабилитации детей, в котором сейчас находится 20 детей, и вручили им сладкие подарки, настольные игры, мягкие игрушки, канцелярские товары, бытовую технику. Воспитанники центра, в свою очередь, подготовили концертную программу для гостей.

По приглашению председателя Донецкой облгосадминистрации Андрея Шишацкого, дети из Харцызского центра социально-психологической реабилитации 19 декабря посетили в Донецком дворце спорта «Дружба» ледовое шоу «Зимняя сказка».

Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» поздравил детей из приютов и центров социально-психологической реабилитации и вручил им гигиенические наборы, фрукты и сладости.