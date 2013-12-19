В Севастополе обнаружили 26 боеприпасов времен войны

В Севастополе на одном из городских кладбищ обнаружили 26 боеприпасов времен войны.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГСЧС Украины в г. Севастополе, 18 декабря в оперативно-координационный центр поступило сообщение об обнаружении взрывоопасных предметов на кладбище «Мекензиевы горы». Во время откопки могилы экскаватор задел ковшом металлический предмет, предположительно - взрывоопасный. На место вызова выехала группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения, специалисты которого обнаружили 26 артиллерийских снарядов диаметром 76 миллиметров, каждый весом 6,5 килограммов.

Во время Великой отечественной войны эти боеприпасы применялись для поражения живой силы противника, радиус разлета осколков снаряда - до 700 метров.

Спасатели погрузили боеприпасы на специальный автомобиль, после чего вывезли их на полигон и уничтожили.

Сотрудники милиции обеспечили оцепление территории кладбища на время проведения работ, чтобы исключить возможность нахождения людей в опасной зоне.