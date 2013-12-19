В Харькове столкнулись три иномарки, пострадали 4 человека
15:07, 19 декабря 2013Новости регионов
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Доставлены в больницу
В Харькове в результате столкновения трех иномарок пострадали четыре человека.
Как сообщили УНИАН в областном управлении ГАИ, авария произошла 18 декабря около 18:50 на улице Шаумяна.
41-летний водитель автомобиля Audi допустил лобовое столкновение с автомобилем Citroen под управлением 25-летнего мужчины. После этого автомобиль Audi врезался автомобиль Hyundai, которым управляла 44-летняя женщина, и загорелся.
В результате ДТП водитель автомобиля Citroen с 25-летней пассажиркой и водители автомобилей Audi и Hyundai были травмированы и с телесными повреждениями доставлены в больницу.
Сейчас правоохранители выясняют причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
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