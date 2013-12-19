В Виннице 15-летнюю девочку сбил грузовой поезд

В Виннице 15-летняя девочка госпитализирована после того, как ее сбил грузовой поезд

Об этом УНИАН сообщили в УГСЧС в Винницкой области.

Согласно сообщению, 18 декабря в 16:30 на пункт связи государственной пожарно-спасательной части №5 Винницы поступило сообщение о том, что в переулке Карла Маркса областного центра на железнодорожном пути грузовой поезд сбил девочку.

Как выяснилось, 15-летняя школьница при переходе через железнодорожный путь не заметила и не услышала поезд, поскольку была в наушниках. Девочка с открытой черепно-мозговой травмой, политравмой, ушибом головного мозга и переломом левой ключицы каретой скорой помощи была доставлена в реанимационное отделение детской областной больницы.