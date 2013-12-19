Запорожье: автомобиль провалился под лед, погибли рыбаки

В Запорожской области легковой автомобиль провалился под лед, погибли три человека.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, 18 декабря вблизи с. Белоцерковка Куйбышевского района при пересечении пруда по льду после рыбалки под лед провалился автомобиль «Москвич-412». В результате происшествия погибли три человека.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.