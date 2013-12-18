5-летний мальчик погиб, отравившись парами яда для грызунов

В Черкасской области в селе Ивановка Уманского района от отравления парами яда для уничтожения грызунов погиб 5-летний мальчик.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Черкасской области, утром 16 декабря из села Ивановка в реанимационное отделение Уманской райбольницы с диагнозом «острое отравление» была госпитализирована 28-летняя мать и ее 5-летний сын. Выяснилось, что они отравились парами яда для уничтожения грызунов.

Как стало известно, накануне в доме пострадавших проводились работы по уничтожению грызунов. Ночью матери и ее 5-летнему сыну стало плохо, по пути в больницу ребенок стал терять сознание. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь ребенку не удалось. Около 10 часов утра, не приходя в сознание, мальчик умер. Состояние матери, которая находится в реанимации, очень тяжелое.