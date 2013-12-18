С киевского завода «Радикал» вывозят токсичные отходы

С киевского завода «Радикал» в течение 16-17 декабря было вывезено 48 тонн хлорсодержащих токсичных отходов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Работы проводились под контролем комиссии по приёму работ по экологической санации территории на объекте ОАО «Радикал» во главе с директором Департамента промышленности и развития предпринимательства Людмилой Денисюк.

Как отмечается, в целом территорию предприятия планируют очистить до конца года.

Денисюк заметила, что летом этого года с территории завода было вывезено 45 тонн хлорсодержащих веществ, а в предыдущие годы еще 50.

“Впрочем, недавно под завалами мы выявили еще свыше 300 тонн бочек с вредным веществом, кампанию по вывозу которых мы сейчас и проводим, чтобы уже в следующем году приступить к очистке территории завода от ртутьсодержащих веществ. По нашим подсчетам, их все еще остается около 200 тысяч тонн», – сказала Денисюк.

Директор департамента также отметила, что КГГА планирует как можно скорее обезвредить и утилизировать эти отходы. Так, в прошлом году работала рабочая группа, в состав которой входили экологи, ученые, представители правоохранительных органов, а также местной и центральной власти. По результатам ее работы было разработано технико-экономическое обоснование, проведены научные исследования состояния почвы, воздуха, сооружений и промышленной площадки ОАО «Радикал».

Согласно экспертным заключениям, концентрация ртутьсодержащих веществ является опасной для жителей близлежащих территорий.

Денисюк уверила, что КГГА провела подготовку к вывозу опасных ртутьсодержащих веществ с территории завода. Очищать территорию «Радикала» городские власти готовы уже со следующего года.

Директор департамента также прибавила, что все отходы будут вывезены за пределы Украины, потому что государство не имеет технических возможностей для переработки этого вещества.

Как сообщал УНИАН, до прекращения в 1996 году своей производственной деятельности, ОАО «Радикал» было монополистом по производству в Украине некоторых видов синтетических материалов, содержавших в своем составе соединения ртути и хлора. Эти вещества при ненадлежащих условиях хранения и эксплуатации представляют экологическую опасность, особенно учитывая то, что остановка производства была проведена с нарушением требований природоохранного законодательства, а остатки химических веществ не были вывезены с предприятия.