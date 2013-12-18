В Севастополе придумали стимулы для врачей

В Севастополе с целью привлечения квалифицированных специалистов к работе в отрасли здравоохранения приняли программу "Городские стимулы по отрасли здравоохранения г. Севастополя на 2013 – 2014 годы".

Как передает корреспондент УНИАН, «стоимость» утвержденной на сегодняшнем пленарном заседании сессии горсовета программы составляет 2 млн 180 тыс грн. При этом 1 млн 200 тыс грн планируется потратить на дополнительные выплаты врачам в 2014 году, остальные средства - на улучшение жилищных условий медиков. На сессии отмечалось, что низкая заработная плата и отсутствие жилья не способствуют привлечению медицинских специалистов для работы в лечебно-профилактических заведениях первичного уровня медико-санитарной помощи.

Программа направлена на реализацию государственной политики по выполнению отдельных пунктов национального плана действий на 2013-2014 годы по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 годы "Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство". Ею предусмотрено обеспечение врачей и младших специалистов с медицинским образованием, предоставляющих первичную медицинскую помощь, квартирами и земельными участками в сельской зоне для строительства жилья, обеспечение проездными билетами врачей и медицинских сестер, которые предоставляют первичную медицинскую помощь, обеспечение врачей и медицинских сестер, которые предоставляют первичную медицинскую помощь, надбавкой к заработной плате в размере до 10 % к должностному окладу.

Справка УНИАН. В отрасли здравоохранения Севастополя по состоянию на 01.07.2013 работали 1431 врач и 3011 младших специалистов с медицинским образованием (средний медицинский персонал). Укомплектованность медицинскими кадрами первичной медицинской помощи на 01.07.2013 составляет: врачи-терапевты участковые – 57 % (63 чел.); врачи-педиатры участковые – 78 % (57 чел.); врачи общей практики – семейные врачи – 72% (70 чел.); младшие специалисты с медицинским образованием – 67% (218 чел.). Нагрузка (количество населения) на одного врача на 01.07.2013 составляет 2 тыс. чел. вместо 1,5 тыс. чел. по нормативу. Удельный вес пенсионеров среди врачей – 34%; младших специалистов с медицинским образованием – 29%.

В соответствии с перспективным планом Министерства здравоохранения Украины по подготовке и переподготовке врачей по специальности «Общая практика – семейная медицина» в период до 2015 года в г. Севастополь планируется направить 51 выпускника высших медицинских учебных заведений для работы на должностях врачей общей практики – семейных врачей (по 17 человек ежегодно).