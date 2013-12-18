Одещина: чиновники наживались на закупке медаппаратуры

В Одесской области чиновники закупили аппараты искусственной вентиляции легких по завышенной цене, что привело к растрате 250 тыс. государственных средств. Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, чиновники нанесли данные убытки государству при проведении тендера на закупку оборудования.

«В ходе проверки прокуратурой выявлены нарушения Закона Украины «Об осуществлении государственных закупок» должностными лицами предприятия - участника конкурсных торгов, проведенных в одном из лечебных заведений Одесской области», - сообщили в пресс-службе.

Злоупотребляя своими полномочиями, должностные лица подали в составе предложений конкурсных торгов документы, не соответствующие требованиям закона. По результатам торгов, с завышением цены закуплено 13 аппаратов искусственной вентиляции легких на сумму более 2 млн грн.

«По предварительным расчетам такие противоправные действия привели к растрате бюджетных средств в сумме около 250 тыс грн», - сказали в пресс-службе.

Прокуратурой области начато уголовное производство по ч.1 ст 364-1 УК Украины (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно - правовой формы).