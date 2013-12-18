В Донецке возобновили подачу тепла в 163 жилых дома

В Донецке ликвидировали последствия аварии магистрального теплопровода и возобновили подачу теплоносителя во все 163 жилых дома.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Коммунально-коммерческого предприятия «Донецкгортеплосеть».

Согласно сообщению, теплоснабжение всех потребителей котельной Ионина в Донецке уже восстановлено - теплом обеспечены 163 жилых дома, 5 дошкольных учреждений и 4 школы. Возобновить горячее водоснабжение планируется до 22.00 сегодняшнего дня без отключения в ночное время.

Как сообщал УНИАН, в Донецке 15 декабря в 9.00 произошел масштабный порыв на магистральном теплопроводе (диаметр 700 мм). Без централизованного теплоснабжения осталось более 100 многоэтажных жилых домов, а также 5 детских сада и несколько общеобразовательных школ.

Создан штаб по ликвидации аварии, подразделениями ГСЧС установлен пункт обогрева аварийных бригад, обеспечено освещение и проведены работы по откачиванию воды.