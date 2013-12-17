Медики Донецкого ожогового центра спасают пострадавших шахтеров

Врачи Донецкого ожогового центра Института неотложной и восстановительной хирургии им.Гусака оценивают состояние двух горняков с шахты «Свято-Покровская» как средней тяжести.

Об этом УНИАН сообщил директор Донецкого ожогового центра Эмиль Фисталь.

По его словам, у горняков, которых перевели из горбольницы Доброполья, «имеются комбинированные поражения с относительно обширными до 20% ожогами».

«Кроме обожженных участков имеются участки, где под кожу попала угольная пыль, что свидетельствует о том, что была сильная взрывная волна. В данной ситуации это достаточно большой объем поверхности кожи", - объяснил Фисталь.

По его словам, также, имеются механические повреждения у обоих, но разной степени тяжести. У одного из пострадавших имеется большое подозрение на перелом позвоночника, точные данные будут после компьютерной томографии..

Директор центра отметил, что «общее состояние здоровья этих двух пострадавших горняков средней тяжести».

«Мы проводим интенсивное лечение, связанное с ожоговой болезнью и травмами. Проблем с медикаментами у нас нет», - заключил Фисталь.

Как сообщили УНИАН в департаменте здравоохранения Донецкой облгосадминистрации, 11 горняков, обратившихся к медикам с подозрением на отравление рудничным газом, сейчас проходят лечение в Донецкой областной больнице профзаболеваний.

По оценкам врачей, их состояние в настоящее время удовлетворительное.

В ОГА также сообщили, что сегодня на шахте состоится заседание комиссии по расследованию причин аварии, которое проведет начальник территориального управления Госгорпромнадзора в Донецкой области Вячеслав Король.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря в 11.44 на шахте «Свято-Покровская» ООО «Техинновация» в Александровском районе Донецкой области произошел выброс метана. На момент аварии в шахте находились 28 человек, на аварийном участке – 12. В результате четверо горняков погибли, а двое пострадавших были доставлены в горбольницу г. Доброполья.

По факту аварии начато уголовное производство по ч.2 ст.272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей). Следствие проводится органами милиции. Ход расследования находится на контроле прокуратуре Донецкой области.