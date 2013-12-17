В Одессе столкнулись более 10 машин: есть пострадавшие

14:52, 17 декабря 2013
Новости регионов
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Количество уточняется

В Одессе произошло столкновение более 10 автомобилей, есть пострадавшие.

 
Как сообщил УНИАН источник в главном управлении ГСЧС в Одесской области, дорожно-транспортное происшествие случилось утром в районе Клеверного моста.
 
По данным источника, из-за густого тумана произошло сразу несколько столкновений на небольшом участке дороги, в результате образовалась гигантская автомобильная пробка.
 
Количество разбитых машин и пострадавших людей уточняется.
 
Участником ДТП также стал бензовоз.
 
На месте происшествия работало несколько машин скорой помощи.
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