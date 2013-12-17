В Одессе столкнулись более 10 машин: есть пострадавшие

В Одессе произошло столкновение более 10 автомобилей, есть пострадавшие.

Как сообщил УНИАН источник в главном управлении ГСЧС в Одесской области, дорожно-транспортное происшествие случилось утром в районе Клеверного моста.

По данным источника, из-за густого тумана произошло сразу несколько столкновений на небольшом участке дороги, в результате образовалась гигантская автомобильная пробка.

Количество разбитых машин и пострадавших людей уточняется.

Участником ДТП также стал бензовоз.

На месте происшествия работало несколько машин скорой помощи.