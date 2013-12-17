В Херсоне в пожаре погибли женщина и ее 14-летний сын

В Херсоне в пожаре погибли 50-летняя женщина с несовершеннолетним сыном.

Как сообщили УНИАН пресс-службе управления ГСЧС в Херсонской области, 16 декабря в 7:50 на пульт службы «101» Херсона поступила информация о пожаре, который произошел в частном доме на ул. Фурманова.

На момент прибытия пожарных в доме уже пылала кровля. Здание старой застройки, сделанное из дерева и камыша, обложенное глиной, поэтому пламя довольно быстро распространялось по всему строению.

Пожар был локализован в 8:15, полная ликвидация пожара, учитывая разбор конструкций и их пролития, в 11:55.

С возгоранием боролись 2 отделения пожарно–спасательной части.

На месте пожара спасатели обнаружили тела двух погибших: безработной 50-летней хозяйки и ее 14-летнего сына-школьника.

Предварительная причина пожара – неисправность печного отопления. Люди погибли в результате отравления угарным газом.

По факту произошедшего в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовном производстве по ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).