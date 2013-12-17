Возобновлено теплоснабжение 42 многоэтажек в Краматорске

Полностью возобновлено теплоснабжение 42 многоэтажных жилых домов в Краматорске Донецкой области, где вчера произошли два порыва на теплопроводе.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в 21.40 порывы были ликвидированы и начато заполнение системы водой. Сегодня в 5.00 теплоснабжения полностью возобновлено.

К аварийно-восстановительным работам было привлечено 25 человек и 4 единицы техники. На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.