Возобновлено теплоснабжение 42 многоэтажек в Краматорске
11:05, 17 декабря 2013Новости регионов
1
Произошли порывы на теплопроводе
Полностью возобновлено теплоснабжение 42 многоэтажных жилых домов в Краматорске Донецкой области, где вчера произошли два порыва на теплопроводе.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в 21.40 порывы были ликвидированы и начато заполнение системы водой. Сегодня в 5.00 теплоснабжения полностью возобновлено.
К аварийно-восстановительным работам было привлечено 25 человек и 4 единицы техники. На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter