В Киеве к медикам обратились 7 участников акций протеста
10:56, 17 декабря 2013Новости регионов
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Из них 5 госпитализированы
В Киеве по состоянию на 6.00 (с начала суток) за медицинской помощью к бригадам неотложной медицинской помощи обратились 7 участников акций протеста, из них 5 госпитализированы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на Департамент здравоохранения КГГА, среди причин госпитализации: психомоторное возбуждение, сотрясение головного мозга (человек травмировался сам), аппендицит, флегмона правой голени, ушибная рана головы, ссадины тела.
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