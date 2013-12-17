В Киеве к медикам обратились 7 участников акций протеста

В Киеве по состоянию на 6.00 (с начала суток) за медицинской помощью к бригадам неотложной медицинской помощи обратились 7 участников акций протеста, из них 5 госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на Департамент здравоохранения КГГА, среди причин госпитализации: психомоторное возбуждение, сотрясение головного мозга (человек травмировался сам), аппендицит, флегмона правой голени, ушибная рана головы, ссадины тела.