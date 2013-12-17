Тернопольщина: несовершеннолетнюю подозревают в убийстве ребенка

В Тернопольской области правоохранители подозревают 17-летнюю жительницу области в убийстве своего новорожденного ребенка.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, 17-летняя жительница одного из сел Тернопольского района с сильным кровотечением в воскресенье, 15 декабря, было доставлено в областной перинатальный центр матери и ребенка.

Медики, осмотревшие несовершеннолетнюю, выяснили, что кровотечение спровоцировано родами. Где ребенок роженица не сознавалась.

Следовательно, медики вызывали правоохранителей, которые опросили родственников девушки, медиков, а вскоре нашли мертвое тело новорожденной девочки дома у роженицы.

На данное время назначено проведение ряда судебно-медицинских экспертиз.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка (статья 117 Уголовного кодекса Украины). Ведется досудебное расследование.