Донеччина: на шахте погибли три горняка

В Александровском районе Донецкой области на частной шахте «Свято-Покровская», где сегодня произошла авария, спасатели подняли на поверхность тела троих горняков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, по состоянию на 17.30 из шахты подняли тела троих смертельно травмированных горняков, а также найден четвертый погибший, и сейчас ведутся мероприятия по его выдаче на поверхность.

По словам заместителя директора департамента развития базовых отраслей промышленности облгосадминистрации Павла Золотопупова, всего в результате аварии погибли четверо работников предприятия, а двое - доставлены в больницу г. Доброполья.

Сейчас на предприятии работает комиссия по расследованию причин аварии.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 11.44 в наклонном ходке № 2 пл. (тупиковая выработка) шахты «Свято-Покровская» ООО «Техиннновация» в Александровском районе произошел выброс метана. На момент аварии в шахте находились 28 человек, на аварийном участке – 12.