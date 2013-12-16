В Одесской области в частном гараже обнаружено 18 кг ртути

В селе Новоградковка Одесской области вечером 15 декабря обнаружено и изъято из частного гаража 18 кг ртути.

Как сообщили УНИАН в главном управлении ГСЧС в Одесской области, в спасательную службу районного центра Овидиополь поступило сообщение от дежурного Овидиопольского отделения милиции о том, что в селе Новоградковка по улице Ленина 18-летний юноша обнаружил в гараже ртуть.

«Ядовитое вещество находилось в пластмассовой 1,5-литровой канистре с герметично закрытой пробкой», - сообщили в управлении.

Для извлечения ртути привлекалось аварийно-спасательное отделение областного ГСЧС.

«Изъятую ртуть - около 18 кг - отправили в химическую лабораторию. Погибших и пострадавших нет. Происхождение ртути устанавливается», - сказали в управлении.