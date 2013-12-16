В Донецкой области развернуты 224 пункта обогрева

В Донецкой области при территориальных центрах социального обслуживания развернуты 224 пункта обогрева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации. Согласно сообщению, также сейчас действуют 63 «банка» выдачи бывших в употреблении теплой одежды, обуви, постельных вещей, предметов домашнего обихода, которые раздаются гражданам без определенного места жительства.

Для бездомных людей в городах Донецк, Мариуполь, Горловка, Дружковка, Славянск, Краматорск работают специализированные коммунальные учреждения, где они могут получить временный приют.

Сейчас эти коммунальные учреждения открыли пункты обогрева с горячим питанием.

При необходимости предусмотрено дополнительное развертывание 139 койко-мест в домах ночного пребывания, больницах, общественных, благотворительных и религиозных организациях.

В городах и районах области возобновлена работа по уличному социальному патрулированию. Всего действуют 157 бригад, в том числе в ночное время. В ходе социального патрулирования уже более 70 человек были направлены в пункты обогрева, сообщили в ОГА.