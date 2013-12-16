В Виннице столкнулись 3 автомобили, погиб человек

В Виннице в результате столкновения трех автомобилей один человек погиб и два, среди которых 12-летний ребенок, госпитализированы.

Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.

Согласно сообщению, 15 декабря около 21 часа на перекрестке улиц Келецкой и 40-летия Победы в Виннице столкнулись сразу три автомобиля. В результате ДТП пострадала семья – жена погибла, муж и ребенок - в больнице.

По предварительной информации, водитель джипа «Audi Q5», двигаясь по главной дороге, проигнорировал запрещающий сигнал светофора, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Volkswagen Passat», который двигался по второстепенной дороге. Кроме того, совершил вторичное столкновение с автомобилем «КИА», который выполнял поворот направо по направлению движения. Водитель внедорожника с места аварии скрылся.

В результате дорожно-транспортного происшествия 37-летняя пассажир «Volkswagen Passat» погибла на месте. Водитель и его 12-летний сын были доставлены каретой скорой помощи в больницу с многочисленными телесными повреждениями. Водитель «КИА» не пострадал.

Правоохранители уже установили личность виновника аварии и принимают меры по его задержанию.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющих транспортными средствами, что повлекло смерть потерпевшего). Такое правонарушение карается лишением свободы сроком до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет. Расследование продолжается.