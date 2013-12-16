На Закарпатье - опасность схода лавин

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает об опасности схода лавин на Закарпатье в случае выпадения осадков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко.

«В горах Карпат пока нелавиноопасно. Но при дополнительных нагрузках, особенно на Закарпатье, местами возможен сход лавин», - сказал Прокопенко.

Как сообщал УНИАН, Укргидрометцентр не прогнозирует существенных осадков по Украине до 21 декабря. Ночью температура воздуха в течение ближайших пяти дней опустится до 7 градусов мороза, а днем составит до 3 градусов тепла.

При этом на Востоке Украины ночью будет до - 11, а днем – до 5 мороза.

В то же время с 21 декабря в большинстве регионов Украины, кроме крайнего Юга, ожидается небольшой мокрый снег. Однако уже в период с 22 по 26 декабря осадки прекратятся.

Температура воздуха в этот период составит 2-8 градусов мороза, днем – от - 2 до + 3 градусов тепла.