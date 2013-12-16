Отец "играл" с сыном: 7-месячный малыш - в коме

В реанимационное отделение винницкой больницы скорой помощи с побоями 13 декабря госпитализирован 7-месячный младенец. Ребенок находится в коме.

Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.

По сообщению, правоохранители предварительно установили, что телесные повреждения ребенку нанес его 31-летний отец.

Со слов мужчины, он играл с малышом, подбрасывая его. Ребенок начал плакать и отец начал его трясти, чтобы успокоить. В это время мальчик потерял сознание. Родители обратились за помощью в больницу.

Врачи диагностировали у мальчика линейный перелом затылочной кости без смещения обломков верхней трети и давние кровоподтеки на ягодицах. В настоящее время состояние ребенка крайне тяжелое, мальчик находится в коме.

Давние кровоподтеки супруга объясняют тем, что глава семьи очень раздражался из-за плач младенца. Отец «успокаивал» маленького сына, применяя к нему физическое насилие.

Как выяснилось, мужчина никогда не попадал в поле зрения милиции и зарабатывал на жизнь частным извозом. До этих пор семья не состояла на учете стражей порядка и социальных служб, которые занимаются надлежащим воспитанием детей.

Следственным отделом открыто уголовное производство по ч.1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжелое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет лишения свободы.

В ходе следствия отцу будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза и дана окончательная правовая оценка его действиям.