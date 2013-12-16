В Черкасской области открыто более 100 пунктов обогрева

В Черкасской области управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям открыло более ста пунктов обогрева.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Черкасской области, пункты обогрева открыты для предупреждения случаев переохлаждения людей, оказания в период низких температур помощи населению, в первую очередь малозащищенным слоям.

Также пожарно-спасательные подразделения области переведены на особый режим работы для своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации в условиях существенного снижения температуры.

Для работы в этих условиях подготовлена специальная техника, создан запас горюче-смазочных материалов, а также подготовлены источники электро- и теплоснабжения. Помощь также смогут получить и владельцы автотранспорта.