В Черкасской области открыто более 100 пунктов обогрева

09:24, 16 декабря 2013
Новости регионов
0

Для маломущих людей

В Черкасской области управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям открыло более ста пунктов обогрева.

 
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Черкасской области, пункты обогрева открыты для предупреждения случаев переохлаждения людей, оказания в период низких температур помощи населению, в первую очередь малозащищенным слоям.
 
Также пожарно-спасательные подразделения области переведены на особый режим работы для своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации в условиях существенного снижения температуры.
 
Для работы в этих условиях подготовлена специальная техника, создан запас горюче-смазочных материалов, а также подготовлены источники электро- и теплоснабжения. Помощь также смогут получить и владельцы автотранспорта.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter