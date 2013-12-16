В Севастополе на уроке физкультуры умер 14-летний ученик

В одной из школ Севастополя сегодня на уроке физкультуры умер 14-летний ученик.

Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД Украины в городе Севастополе.

Милицию, в свою очередь, уведомили сотрудники «скорой помощи», которых вызывали в школу для оказания срочной медицинской помощи.

Когда на место происшествия выехали руководство УМВД Украины в г. Севастополе, прокуратуры Нахимовского района и следственно-оперативная группа, было установлено, что 14-летний ученик на занятии физкультурой неожиданно упал и потерял сознание. Во время оказания первой медицинской помощи мальчик умер.

Как выяснилось, у школьника был диагноз «кардиопатия», в связи с чем по приказу директора школы он занимался в специальной группе для занятий физкультурой.

По данному факту следственным управлением открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей относительно охраны жизни и здоровья детей, повлекшее смерть) УКУ.