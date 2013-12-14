В Запорожской области в ДТП погибли 5 человек

В Запорожской области в результате дорожно-транспортного происшествия 5 человек погибли и 2 пострадали.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, авария произошла вчера, 13 декабря, в 23.16 вблизи пгт Приазовское, на автодороге Одесса - Мелитополь – Новоазовск. Столкнулись внедорожноик «КIА Sportage» и легковой автомобиль «Daewoo Lanos».

«В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 5 человек и 2 пострадали. Они в тяжелом состоянии были госпитализированы в Приазовскую центральную районную больницу», - говорится в сообщении.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.