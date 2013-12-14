Львовщина: 11 населенных пунктов остались без газа

В Стрыйском и Сколевском районах Львовской области 8 тыс. 700 абонентов в 11 населенных пунктов временно отключены от газоснабжения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, вчера, 13 декабря, в 17:00 в селе Нижняя Стинава Стрыйского района на газораспределительной станции было выявлено попадание воды в газопровод (диаметр 500 мм), из-за чего образуются гидратные пробки, что может привести к выходу из строя оборудования.

Для проведения ремонтных работ временно от газоснабжения отключены 11 населенных пунктов.

По состоянию на 7:00 14 декабря ремонтные работы продолжаются, говорится в сообщении.