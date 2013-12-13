На Закарпатье 13-15 декабря возможно схождение лавин

По данным Гидрометцентра, на высокогорье Закарпатской области отмечается оттепель. В связи с этим 13-15 декабря объявлена лавиноопасная ситуация.

Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть максимально внимательными и осторожными в дороге, неуклонно соблюдать Правила дорожного движения, сообщили УНИАН в пресс-службе ГАИ МВД Украины.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря в Закарпатской области, на автодороге «Мукачево - Рогатин - Львов», произошло схождение лавины. По предварительным оценкам, сошло около 60 кубометров снега, лавина частично перекрыла автодорогу и в связи с опасностью было ограничено движение для большегрузного и пассажирского транспорта в направлении в Ивано-Франковскую область и обратно.