Во Львовской области сгорел фельдшерско-акушерский пункт

Во Львовской области сгорел административное здание, в котором размещался сельский совет села Хащев, местная АТС и фельдшерско-акушерский пункт.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 12 декабря поступило сообщение о пожаре в селе Хащев Турковского района в одноэтажном кирпичном здании, в котором были расположены Хащевский сельский совет, ФАП и АТС. Перекрытие здания деревянное, покрытие шиферное по деревянной обрешетке, освещение электрическое, отопление печное на твердом топливе.

Огнем уничтожена крыша на площади 60 кв. м и перекрытия на площади 80 кв. м.

Погибших и травмированных нет.

Ликвидация пожара продолжалась около двух часов двумя пожарными подразделениями. Работниками сельского совета и местными жителями спасена документация, оборудование, имущество и оргтехника.

Причина пожара – выясняется.