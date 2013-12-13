Во Львовской области сгорел фельдшерско-акушерский пункт

14:45, 13 декабря 2013
Новости регионов
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Люди не пострадали

Во Львовской области сгорел административное здание, в котором размещался сельский совет села Хащев, местная АТС и фельдшерско-акушерский пункт.
 
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 12 декабря поступило сообщение о пожаре в селе Хащев Турковского района в одноэтажном кирпичном здании, в котором были расположены Хащевский сельский совет, ФАП и АТС. Перекрытие здания деревянное, покрытие шиферное по деревянной обрешетке, освещение электрическое, отопление печное на твердом топливе.
 
Огнем уничтожена крыша на площади 60 кв. м и перекрытия на площади 80 кв. м.
 
Погибших и травмированных нет.
 
Ликвидация пожара продолжалась около двух часов двумя пожарными подразделениями. Работниками сельского совета и местными жителями спасена документация, оборудование, имущество и оргтехника.
 
Причина пожара – выясняется.
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