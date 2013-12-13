В Чернигове почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС

В Чернигове почтили память участников ликвидации аварии на ЧАЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в центре города – на Аллее героев – прошла церемония возложения цветов к памятному знаку "Героям Чернобыля" по случаю Дня почтения памяти ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС, который отмечается 14 декабря.

В церемонии приняли участие руководители области и города – председатель Черниговской облгосадминистрации Владимир Хоменко, председатель областного совета Анатолий Мельник, секретарь Черниговского городского совета Олег Шеремет, представители учреждений и предприятий, общественных организаций участников ликвидации аварии на Чернобыльской атомной станции, лицеисты Черниговского лицея с усиленной военно-физической подготовкой. На мероприятии присутствовали около 200 человек.

Присутствующие минутой молчания почтили память погибших и умерших земляков, чьи жизни забрала трагедия 26 апреля 1986 года.

В областном филармоническом центре фестивалей и концертных программ ко дню почтения памяти ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС проходит торжественное собрание и праздничный концерт.

Справка УНИАН: Черниговская область относится к перечню областей Украины, которые подверглись наибольшему радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской атомной станции 26 апреля 1986 года. 244 населенных пункта региона отнесены к радиоактивно загрязненным. Более 277 тысяч, или 22% населения – к категории пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС. Область приняла около 2500 эвакуированных из 30-километровой зоны, разместила 470 переселенцев из загрязненных территорий. На сегодняшний день статус пострадавших имеют 83 тысячи жителей региона.