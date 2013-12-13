Макеевка: в жилом доме взорвался газовый баллон
10:48, 13 декабря 2013Новости регионов
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Жертв и пострадавших нет
В Макеевке Донецкой области из-за взрыва газового баллона разрушена стена частного жилого дома.
Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, сегодня, 13 декабря, в 1.25 в г. Макеевка в частном жилом доме произошел взрыв газового баллона с последующим горением. Взрывом разрушена внешняя стена дома. Огнем повреждена кровля и перекрытие.
Жертв и пострадавших нет.
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