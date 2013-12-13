Макеевка: в жилом доме взорвался газовый баллон

В Макеевке Донецкой области из-за взрыва газового баллона разрушена стена частного жилого дома.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, сегодня, 13 декабря, в 1.25 в г. Макеевка в частном жилом доме произошел взрыв газового баллона с последующим горением. Взрывом разрушена внешняя стена дома. Огнем повреждена кровля и перекрытие.

Жертв и пострадавших нет.