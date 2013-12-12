В Одесской области правоохранители изъяли бидон марихуаны

В районном центре Килия Одесской области правоохранители изъяли бидон марихуаны на сумму почти 1 млн грн.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, в ходе сопровождения уголовного производства, начатого по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины работники управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков совместно с представителями облпрокуратуры провели на текущей неделе санкционированный обыск по месту жительства 49-летнего мужчины.

В гараже, расположенном на территории двора мужчины, правоохранители обнаружили и изъяли марихуану, общим весом 25 кг, и электронные весы, которые использовались для ее взвешивания.

«Указанное наркотическое средство владелец домовладения хранил в металлическом бидоне и мешке. Наркозелье он собственноручно изготовил из растений конопли, которые летом вырастил в плавнях, что на окраине города, и хранил с целью последующего сбыта», - сообщили в отделе.

Как сообщил начальник ГУМВД в Одесской области Сергей Резников, в настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. «Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к выращиванию и сбыту марихуаны, продолжаются. Изъятое вещество направлено на исследование. По ценам «черного рынка» его стоимость составляет около миллиона гривен», - сказал Резников.