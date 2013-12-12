Во Львове в частном жилом доме обнаружили 2 кг ртути

Во Львове в частном жилом доме обнаружили 2 кг разлитой ртути.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГСЧС во Львовской области, 11 декабря в оперативно-координационном центру ГУ ДСНС Львовской области поступило сообщение о том, что по улице С.Галечко, 24, в частном жилом доме обнаружена разлитая металлическая ртуть.

Правоохранителям позвонил по телефону родственник владелицы дома, который сообщил, что во время уборки в помещении кухни обнаружил разлитую металлическую ртуть в нижнем ящике газовой плиты и на полу возле нее.

Отделением радиационно-химической и биологической защиты отряда технической службы ГУ ГСЧС во Львовской области механическим способом проведен сбор 2 кг ртути, которая передана представителям управления чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского городского совета для хранения и дальнейшей утилизации.

Происхождение ртути устанавливается.