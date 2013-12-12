Черниговщина: из-за шуги на Десне нарушено сообщение с селами

В Черниговской области из-за прохождения шуги (вода с комками льда - УНИАН) на реке Десна с 10 декабря разведен понтонный мост в направлении г. Новгород-Северский – с. Бирине.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, вследствие этого нарушено пешеходное и прямое автотранспортное сообщение между г. Новгород-Северский и селами Биринского сельского совета – с. Бирине, с. Подгорное, с. Прокоповка. Транспортное сообщение осуществляется через г. Шостка Сумской области, проезд автотранспорта обеспечен.

В этих населенных пунктах проживают 785 человек, в том числе 81 ребенок (54 школьника и 27 дошкольников). Медицинское обслуживание населения Биринского сельского совета осуществляется сельской медицинской амбулаторией, которая обеспечена медицинскими средствами первичной медицинской помощи в полном объеме. Карета скорой медицинской помощи имеет минимальный запас горючего (20 литров).

Население товарами первой необходимости и хлебобулочными изделиями обеспечено в полном объеме. Снабжение электроэнергией населенных пунктов Биринского сельского совета осуществляется бесперебойно.