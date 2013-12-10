На Винниччине из-за побоев отчима умер 6-летний мальчик

Житель одного из сел Ильинецкого района Винницкой области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил троих детей своей сожительницы, мальчик от полученных побоев умер.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области, в Ильинецкий райотдел милиции около часа ночи поступило сообщение от местных жителей о том, что в одном из домов села родители бьют ребенка.

Как рассказал первый заместитель начальника УМВД Украины в Винницкой области Сергей Вучкан, прибыв на место вызова, работники следственно-оперативной группы милиции увидели на кровати мертвого 6-летнего мальчика. На его теле были многочисленные кровоподтеки и гематомы. Еще двое детей, в возрасте 2 и 3 лет, со следами побоев были госпитализированы в районную больницу. По словам врачей, их состояние средней тяжести. Кроме того, дети, на глазах которых убили брата, получили тяжелую психологическую травму.

Предварительно установлено, что побои детям нанес их отчим. Выпив дома с товарищем, хозяин стал ругаться с женой и выгнал ее из дома. Товарищ ушел. Вернуться в дом женщина не смогла, поскольку двери были закрыты изнутри, и пошла к соседке. Когда женщина через некоторое время возвращалась домой, то встретила старшую дочь, которая рассказала, что отчим бьет маленьких братьев, а она успела убежать из дома.

После слезной мольбы женщины муж впустил ее в дом, на кровати женщина увидела одного из своих сыновей. Врачи вызванной ею скорой помощи констатировали смерть ребенка.

Подозреваемого в убийстве ребенка, 28-летнего отчима, милиционеры задержали на месте преступления. Мужчина говорит, что был пьян и ничего не помнит. Сейчас он арестован. Ранее он отбывал наказание за кражи.

Следственным отделом милиции открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство малолетнего ребенка), которая предусматривает наказание - пожизненное заключение. Продолжается следствие.

Погибший мальчик воспитывался в семье, где было шестеро детей. В этом году он пошел в первый класс. Директор школы сообщил, что семья бедная, но мать хорошо ухаживала за всеми детьми. Они всегда по сезону одеты, чистые, накормленные, хорошо учатся, активно участвуют в жизни школы.