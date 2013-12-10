В Черкассах во время земляных работ нашли снаряд

В Черкассах 9 декабря на перекрестке улиц Одесская и Рустави во время земляных работ нашли 122-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Черкасской области, артиллерийский снаряд обнаружили рабочие одной из фирм, во время выполнения земляных работ по прокладке инженерных коммуникаций. Снаряд, который находился на 1,5 метровой глубине, извлекли и уничтожили специалисты группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения УГСЧС в Черкасской области.

Всего с начала года пиротехники уничтожили 987 единиц боеприпасов времен Великой Отечественной войны.