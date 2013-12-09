Трое детей в Бориславе травмированы пиротехникой

Причиной травмирования трех детей в городе Борислав Львовской области стало неосторожное обращение с пиротехническими изделиями.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, в Бориславский горотдел милиции поступило сообщение о том, что в городскую больницу доставлены трое несовершеннолетних с термическими ожогами лица.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что ученики одной из школ города Борислав 8 декабря около 19.00 гуляли возле недействующей нефтегазовой скважины и бросили в вентиляционную трубу петарду, в результате чего в трубе произошло загорание газовоздушной смеси.

Трое школьников госпитализированы в хирургическое отделение Бориславской центральной городской больницы с телесными повреждениями в виде термических ожогов лица, рваными ранами лица и контузией глаз.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (Преднамеренное легкое телесное повреждение).

Как сообщал УНИАН, 8 декабря в городе Борислав Львовской области произошел взрыв неизвестного предмета, в результате чего травмы разной степени тяжести получили трое детей. На улице Транспортной произошел взрыв неизвестного устройства, в результате чего были травмированы трое детей, местные жители, которые с термическими ожогами госпитализированы в хирургическое отделение Бориславской городской больницы.

Возраст пострадавших - от 13 до 15 лет, у них диагностированы термические ожоги лица ІІ-ІІІ степени, рваные раны лица, контузия глаз. У одного из пострадавших – тяжелая травма глаз, и его состояние расценивается на сегодняшний день медиками как тяжелое. У двух других пострадавших – состояние удовлетворительное.