Львовщина: на улице взорвался неизвестный предмет, пострадали дети
15:43, 09 декабря 2013Новости регионов
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Один - в тяжело состоянии
В городе Бориславе Львовской области произошел взрыв неизвестного предмета, в результате чего травмы разной степени тяжести получило трое детей.
Об этом сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.
Как отмечается в сообщении, чрезвычайное происшествие произошло 8 декабря в 17.50 на улице Транспортной в Бориславе. На улице произошел взрыв неизвестного устройства, в результате чего были травмированы трое детей, местные жители, которые с термическими ожогами были госпитализированы в хирургическое отделение Бориславской городской больницы.
Пострадавшие дети – в возрасте 13-15 лет, у них диагностированы термические ожоги лица ІІ-ІІІ степени, рваные раны лица, контузия глаз. У одного из пострадавших – тяжелая травма глаз и его состояние расценивается на сегодняшний день медиками как тяжелое. У двух других пострадавших – состояние удовлетворительное.
Причины происшествия выясняются.
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