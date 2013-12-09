Львовщина: на улице взорвался неизвестный предмет, пострадали дети

В городе Бориславе Львовской области произошел взрыв неизвестного предмета, в результате чего травмы разной степени тяжести получило трое детей.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, чрезвычайное происшествие произошло 8 декабря в 17.50 на улице Транспортной в Бориславе. На улице произошел взрыв неизвестного устройства, в результате чего были травмированы трое детей, местные жители, которые с термическими ожогами были госпитализированы в хирургическое отделение Бориславской городской больницы.

Пострадавшие дети – в возрасте 13-15 лет, у них диагностированы термические ожоги лица ІІ-ІІІ степени, рваные раны лица, контузия глаз. У одного из пострадавших – тяжелая травма глаз и его состояние расценивается на сегодняшний день медиками как тяжелое. У двух других пострадавших – состояние удовлетворительное.

Причины происшествия выясняются.