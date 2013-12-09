Как уберечься от простудных заболеваний

В здании Киевской городской государственной администрации врачи консультировали участников акции протеста по поводу того, как эффективнее всего уберечься от простудных и инфекционных заболеваний, риск передачи которых значительно увеличивается в местах большого скопления людей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По словам главного врача Киевского городского центра здоровья Отто Стойки, больше всего рискуют заболеть болезнями, которые передаются воздушно-капельным путем, люди, которые длительное время находятся в закрытых помещениях.

«Настойчиво советую всем, кто находится в помещениях, где находится большое количество народа, не пренебрегать такими средствами защиты как марлевые повязки, пользоваться оксолиновой мазью, в профилактических целях принимать противовирусные препараты и витамины», – отметил Стойка.

Кроме консультаций, медицинских масок и оксолиновой мази, митингующие получили от специалистов Департамента здравоохранения травяные напитки, поддерживающие иммунную систему, и буклеты с советами врачей.