Хмельнитчина: из снежных заносов вытащили машину "скорой"

В Хмельницкой области спасатели вытащили из снежных заносов машину «скорой помощи» и два автомобиля.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, на пункт связи 13-й Государственной пожарно-спасательной части г. Изяслав поступила информация о том, что недалеко от с. Криволука Изяславского района в снежном заносе застрял автомобиль скорой медицинской помощи, который следовал к больному. Немедленно на место вызова прибыли спасатели и с помощью автомобиля повышенной проходимости отбуксировали карету «скорой» на расчищенный участок дороги.

В тот же день на пункт связи 21-й Государственной пожарно-спасательной части г. Шепетовка поступило сообщение о том, что на автодороге Староконстантинов–Шепетовка, недалеко от с. Большая Шкаровка Шепетовского района, в результате неблагоприятных погодных условий легковой автомобиль, в котором находилось 4 человека и 2-летний ребенок, заблокирован в снежном заносе, что повлекло остановку движения автотранспорта. К месту вызова прибыли работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Шепетовского района и отбуксировали «Таврию» в направлении движения. Движение транспорта было возобновлено.

В то же время в Службу спасения «101» Старосинявского района поступило сообщение от водителя грузового автомобиля Renault о том, что на сообщении автодорог между селами Перекора и Цымбаловка его автомобиль съехал в кювет и не может выехать. Работники 34-го Государственного пожарно-спасательного поста пгт Старая Синява с помощью автомобиля повышенной проходимости отбуксировали Renault на безопасный участок дороги.