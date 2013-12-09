В Севастополе включили горячую воду - будут подавать 2 дня в неделю

В Севастополе возобновили горячее водоснабжение, которое было отключено весной, когда закончился прошлый отопительный сезон.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в КП «Севтеплоэнерго» Севастопольского городского совета, согласно утвержденному на предприятии графику, с 6 декабря горячая вода будет подаваться по пятницам и субботам с 6.00 и до 22.00.

Согласно сообщению, возобновление горячего водоснабжения стало возможным благодаря тому, что в межотопительный сезон на предприятии был проведен ряд мероприятий организационно-технического характера - выполнены работы по замене трубопроводов, запорной арматуры на подачу горячей воды, проведен ремонт насосного оборудования, водоподогревателей.

На предприятии «Севтеплоэнерго» также отмечают, что начатый 6 октября текущего года отопительный сезон в городе, в целом проходит стабильно. В настоящее время работа систем теплоснабжения стабилизировалась, гидравлические режимы тепловых сетей отлажены.

Все котельные и центральные тепловые пункты технически готовы начать работу на подачу горячей воды населению.

Справка УНИАН. КП «Севтеплоэнерго» Севастопольского городского совета - производит, транспортирует и поставляет тепловую энергию для централизованного отопления и горячего водоснабжения потребителей города. Предприятие отапливает 3,105 тыс. зданий, в том числе 2,649 тыс. зданий жилищного фонда го-рода, 85 школы, 73 детских сада. Основным видом топлива для теплоснабжения для города Севастополя является природный газ, который используется на 66 котельных. Кроме этого 26 котельные используют уголь и 5 котельных используют мазут. Мощность собственных источников теплоты КП «Севтеплоэнерго» СГС составляет 756 МВт.

Централизованным горячим водоснабжением обеспечивается 120 тыс. человек.