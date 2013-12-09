Житомирщина: во время пожара погиб 3-летний мальчик

В Житомирской области при пожаре погиб 3-летний мальчик.

Как сообщает сайт ДСНС Украины, 7 декабря в 16:16 на пункт связи двенадцатый Государственной пожарно-спасательной части города Овруч поступило сообщение о пожаре в жилом доме, в селе Черепинки Овручского района Житомирской области. Спасателей вызвали соседи.

Пожарные в одной из комнат дома обнаружили ребенка, которого вынесли и передали врачам. Медики в карете скорой констатировали смерть мальчика.

Выяснилось, что в доме проживает семья в составе родителей и троих детей. Мать находилась на работе, старшие дети гуляли во дворе, а в доме были отец с трехлетним сыном. Мужчина почувствовал, что в кухне что-то горит и побежал туда посмотреть. В это время ребенок, испугавшись пожара, спрятался под кроватью в спальне. Отец пытался добраться до мальчика, но огонь и сильная задымленность отрезали ему путь к сыну.

Мужчина получил ожоги обеих рук, лица и головы. Огонь уничтожил имущество в кухне и коридоре. Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются.