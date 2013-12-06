Полтавщина: "скорые" оборудуют GPS-навигаторами
17:14, 06 декабря 2013Новости регионов
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И кнопками для вызова милиции
Полтавские машины скорой помощи оборудуют GPS-навигаторами и кнопками вызова милиции.
Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления госслужбы охраны при УМВД Украины в Полтавской области Сергей Порада.
По его словам, на территории Украины фиксируются неоднократные случаи нападений на медицинский персонал со стороны пациентов, к которым они приезжают на вызов.
«В связи с этим в ближайшее время 71 карету скорой помощи в области оборудуют устройствами тревожных извещений. Мы способны своевременно реагировать на их вызовы на территории области»,- рассказывает Сергей Порада.
Он также отметил, что дополнительно каждый автомобиль оборудуют GPS-навигаторами, что позволит мгновенно определить местонахождение автомобиля скорой помощи.
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