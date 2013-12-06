Киевские чиновники призывают очищать крыши от сосулек

Киев. 6 декабря. УНИАН. В связи с ухудшением погодных условий Департамент городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА напомнил предприятиям, учреждениям, организациям и балансодержателям территорий об ответственности за ненадлежащее содержание балансовых территорий в зимний период.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что в соответствии с Правилами благоустройства Киева балансодержатели территорий должны обеспечивать: своевременную уборку снега и льда с балансовой и прилегающей территорий; немедленно проводить очистку крыш и козырьков от снега и сосулек с соблюдением предостерегающих мер по безопасности движения пешеходов, а также ограждать опасные места на тротуарах, переходах, выставлять дежурных.

За невыполнение соответствующих требований Правил благоустройства, отмечается далее, все нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии со ст. 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях, что влечет за собой наложение штрафа на граждан от 20 до 80 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 340 до 1360 грн) и на должностных лиц, граждан - субъектов предпринимательской деятельности – от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 грн).