Пожар уничтожил 1,5 га Дунайского биосферного заповедника

В Одесской области пожар уничтожил около 1,5 га территории Дунайского биосферного заповедника.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям со СМИ и общественностью главного управления ГСЧС в Одесской области, 5 декабря в 19:20 в службу «101» районного центра Килия поступило сообщение от инспектора охраны Дунайского биосферного заповедника о том, что на участке между городом Вилково и селом Приморское возникло возгорание сухой травы и камыша.

Пожарные ликвидировали возгорание на общей площади 1,5 га. Пожар ликвидирован за 40 минут. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.