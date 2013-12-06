Киевщина: обществу слепых вернули базу отдыха

При вмешательстве прокуратуры Киевской области отменены судебные решения, по которым у Украинского общества слепых в интересах коммерческой структуры изъята база отдыха «Ивушка».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, ведомство обжаловало в кассационном порядке решения судов первой и апелляционной инстанции об изъятии у Украинского общества слепых и передаче в собственность коммерческой структуре базы отдыха на берегу Днепра «Ивушка».

Незаконными судебными решениями прекращено действие Государственного акта на право постоянного пользования земельным участком, выданного Киевскому УВП-3 Украинского общества слепых, а также переданы коммерческой структуре дома, мастерская, клуб, гараж и другое имущество, которое размещено на территории базы отдыха.

Постановлением Высшего хозяйственного суда Украины от 13 ноября кассационная жалоба прокуратуры области удовлетворена. Дело направлено на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции.