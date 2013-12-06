В Киевской больнице скорой помощи состоится пресс-конференция
12:07, 06 декабря 2013Новости регионов
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Сегодня в 13.00 состоится совместная пресс-конференция директора Департамента здравоохранения КГГА Виталия Мохорева и главного врача городской клинической больницы скорой медицинской помощи Александра Ткаченко по вопросу предоставления медицинской помощи пострадавшим во время массовых акций протеста 30 ноября 2013 года.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, журналисты будут иметь возможность пообщаться с пациентами и медперсоналом больницы.
Пресс-конференция состоится в столичной больнице скорой медпомощи по адресу: ул. Братиславская, 3.
Аккредитация представителей СМИ проводится по тел.: 050-012-31-11 (Наталия).
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