В Киевской больнице скорой помощи состоится пресс-конференция

Сегодня в 13.00 состоится совместная пресс-конференция директора Департамента здравоохранения КГГА Виталия Мохорева и главного врача городской клинической больницы скорой медицинской помощи Александра Ткаченко по вопросу предоставления медицинской помощи пострадавшим во время массовых акций протеста 30 ноября 2013 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, журналисты будут иметь возможность пообщаться с пациентами и медперсоналом больницы.

Пресс-конференция состоится в столичной больнице скорой медпомощи по адресу: ул. Братиславская, 3.

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